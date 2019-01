Willy van de Kerkhof: 'Nog betere seizoenshelft voor PSV'

EINDHOVEN - PSV is met de voorbereiding op de tweede seizoenshelft begonnen. De Eindhovenaren hebben twee punten meer dan Ajax. Verloren werd er in de eerste seizoenshelft in de competitie alleen van Feyenoord, verder werd geregeld met ruime cijfers gewonnen. Oud-speler Willy van de Kerkhof denkt echter dat PSV nog beter zal gaan presteren.

“Qua prestaties kan het haast niet beter, maar ik verwacht dat PSV in de tweede seizoenshelft nog beter zal gaan spelen. Dat zullen ze ook nodig hebben in de concurrentie met Ajax. Ik denk dat het een voordeel voor de Amsterdammers is dat ze nog Champions League spelen.”

Veel kenners zien het juist als nadeel als een club op meerdere fronten actief is, Van de Kerkhof ziet dat anders. “Zo'n druk schema is juist wel lekker, zeker als het om een hoog niveau gaat. Als Ajax van Real wint, dan krijgt de hele club een boost, in mijn optiek.”

'Ajax beetje angstig'

Toch verwacht hij dat de PSV-spelers aan het einde van het seizoen de schaal omhoog kunnen houden. “Mark van Bommel weet steeds beter hoe het elftal moet spelen en je ziet dat de spelers vertrouwen krijgen. Als collectief is de club sterk. Na de wedstrijd tegen Ajax weten we het zeker, maar ik denk dat PSV kampioen wordt. Ajax is ook een beetje angstig voor PSV, in Amsterdam hebben we vaak met goed voetbal gewonnen.”