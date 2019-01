Dakar-team geeft Brabantse brandweerauto weg: 'Ze zijn heel dankbaar'

LIMA - Het Firemen Dakar Team heeft zaterdagmiddag een blusauto auto en twintig brandweerpakken cadeau gedaan aan hun collega's in Lima. De 17-jarige spuitwagen komt van het vrijwillige brandweerkorps in Den Hout. "De dankbaarheid is heel groot."

Net als vorig jaar mocht het Firemen Dakar Team van coureur Richard de Groot een brandweerauto weggeven in Peru. Maar nu brachten de brandweermannen, met twee West-Brabanders in de gelederen, ook twintig brandweerpakken en helmen mee. Plus een fors aantal hydraulische knipscharen waarmee mensen uit bijvoorbeeld ingedeukte auto's kunnen worden geknipt.

"De dankbaarheid is heel groot, echt niet normaal", zegt Arjan Otjens van de Bredase brandweer. "Hoe ze ons hier ook ontvangen, perfect. Heel mooi!"

"De rally rijden is mooi, maar we blijven brandweermannen en brandweermannen zijn er om elkaar te helpen", zegt de West-Brabantse brandweerman Raph van den Elshout. "Wij kunnen hier een stukje extra bieden in Peru. En dat doen we graag."

Het Firemen Dakar Team werd zaterdagmiddag in het zonnetje gezet op het grote startpodium van de Dakar Rally. De burgemeester van Pisco, de stad waaraan vorig jaar al een brandweerauto werd geschonken, maakte de leden ereburger van de Peruaanse stad. "Ik ben hier echt heel trots op", aldus Raph van den Elshout.