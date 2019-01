Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Onze verslaggevers hebben nu een echte Dakar-auto In deze auto trekken we de komende weken door Peru

LIMA - De dagen voor de start van de Dakar bestaan uit een hoop voorbereidingen. Een daarvan is het ophalen van de accreditatie en de bijbehorende keuring. Onze verslaggevers in Peru laten zien hoe dat in z'n werk gaat in aflevering 2 van D'n Dakar van Ronald en Twan.

Geschreven door Twan Spierts

video:2912268] Operatie van jewelste

Beeld je even in: duizenden Dakar-coureurs, monteurs, chauffeurs, journalisten en andere Dakar-volgers die hun pasje of bandje moeten ophalen om toegang te krijgen tot het bivak. En meer dan duizend voertuigen die gekeurd moeten worden. Dat is een operatie van jewelste. Helaas gaat het niet altijd bij iedereen even snel en word je regelmatig van het kastje naar de muur gestuurd, op jacht naar alle stempels. Maar, zoals altijd in de Dakar Rally, uiteindelijk komt het allemaal goed. We hebben nu een heuse officiële gestickerde Dakar-auto, met startnummer. Niet om de rally mee te rijden, maar om de rally mee te volgen. Laat de Dakar maar beginnen! Check voor al het Dakar-nieuws onze themapagina: omroepbrabant.nl/dakar.