Met een snowboard achter de Dakar-truck door de woestijn: 'Tijd voor een lolletje' [VIDEO]

De Dakar Rally is een serieuze aangelegenheid, maar natuurlijk is er ook heus wel tijd voor wat gekkigheid. Het Firemen Dakar Team had daarom iets grappigs bedacht tijdens hun laatste serieuze test in de duinen rondom de Peruaanse hoofdstad Lima.

Stukje touw

"De test in de duinen is belangrijk voor de rally", vertelt Raph van den Elshout, de West-Brabantse navigator van het team. "Maar teambuilding is ook belangrijk. We hebben als ontspanning daarom een snowboard achter de truck gehangen. Gewoon een stuk touw achter de racetruck, beugel er aan en een stukje snowboarden. Voor een klein lolletje was wel even tijd."

'Fantastisch!'

"Dat ging hartstikke goed", zegt Arjan Otjens. "Mike van ons team kan goed snowboarden, dus die hebben we er achter gehangen. Het ging fantastisch!"