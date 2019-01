Deel dit artikel:













Slippende auto botst tegen boom, vrouw gewond naar ziekenhuis Foto: Perry Roovers

BREDA - Een auto is zaterdagavond op de Westerhagelaan in Breda in een slip geraakt en tegen een boom gebotst. Daarna kwam de auto in de middenberm tot stilstand. Een vrouw raakte hierbij gewond.

Geschreven door Corné Verschuren



De brandweer moest er aan te pas komen om de vrouw uit haar auto te bevrijden. Daarna is het slachtoffer met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de vrouw gaat, is niet duidelijk. De Westerhagelaan was enige tijd afgesloten, onder meer omdat de brandweer het wegdek moest reinigen.