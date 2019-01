Deel dit artikel:













Scooterrijder maakt flinke smak na botsing met auto in Helmond Foto: Harrie Grijseels

HELMOND - Een scooterrijder is zaterdagnacht gewond geraakt na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde bij een oversteekplaats op de Koninginnewal en de Molenstraat in Helmond. De scooterrijder ging hard onderuit en raakte gewond. Zijn scooter is total loss.

Geschreven door Corné Verschuren

Volgens een omstander kwam de scooterrijder uit het centrum van de stad. Waardoor de auto en de scooter tegen elkaar zijn gebotst is niet duidelijk. De politie doet daarom onderzoek en sprak al met enkele getuigen.