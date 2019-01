Deel dit artikel:













Ossenaar slaat kunstgebit plaatsgenoot aan diggelen bij vechtpartij Foto: Politie

OSS - Een 33-jarige man uit Oss is zaterdagnacht stevig mishandeld door een plaatsgenoot. Dat gebeurde in een huis aan de Krinkelhoek. De man kreeg een flink aantal klappen. Daarbij brak zijn kunstgebit en hield hij een dikke lip over.

Geschreven door Corné Verschuren

Het slachtoffer deed aangifte van de mishandeling. Een 37-jarige Ossenaar is daarop aangehouden. Waarom beide mannen het met elkaar aan de stok kregen, is nog onduidelijk.