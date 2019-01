Dronkenlap houdt buurt wakker omdat hij alarm bestelbus af laat gaan

ROOSENDAAL - Een 36-jarige Roosendaler is zaterdagnacht rond vier uur aangehouden voor het vernielen van een bestelbus en het schoppen van stennis op het Vrouwemadepad in Roosendaal.

De politie kreeg een melding dat een man probeerde in te breken in een bestelbus waarbij het alarm afging. De bus stond geparkeerd onder een carport bij een huis. Toen agenten in de straat kwamen zagen ze dat de man tegen de bus aan het slaan en schoppen was. Daardoor bleef het alarm afgaan. Door de herrie werden de buurtbewoners wakker en trok het voorval veel bekijks.

De man is aangehouden en heeft de nacht in de cel doorgebracht. Uit de blaastest bleek dat de man vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. De verdachte wordt zondag gehoord door de politie.