'Houdoe' kennen ze ook in Australië, Tilburgse documentairemaker kan ogen niet geloven

MELBOURNE - Documentairemaker Joost van der Werf uit Tilburg kon zaterdag in Melbourne zijn ogen niet geloven. Een Australische auto met de kentekenplaat ‘houdoe’. Daar moest hij een foto van maken! En natuurlijk stuurde hij de foto vervolgens naar Omroep Brabant.

De auto met de bewuste kentekenplaat is van de 80-jarige Michael Gijsberts, geboren en getogen in Geldrop. In 1957 emigreerde hij naar Australië. En zijn Brabantse achtergrond verloochent hij allerminst, zo blijkt wel uit de kentekenplaat die zijn auto siert. Dit samen met de rood-witte Brabant-sticker.

Van der Werf is in Australië voor een documentaire die hij maakt over Sjel de Bruyckere, oud-voetballer van Willem II. Daarvoor bezocht hij bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd in Melbourne met de zoon en kleinzoon van de voetballer.

En voor de docu had hij zaterdag in Melbourne ook een afspraak met een aantal vrienden van de Nederlands-Australische voetballer. Onder hen Michael Gijsberts.

Natuurlijk kregen de mannen het over Brabant. En dus werd vol trots de kentekenplaat getoond. Als we Gijsberts bellen, blijkt hij een ware ambassadeur van het woord ‘houdoe’ te zijn. Iedereen in zijn omgeving kent het woord, legt hij uit. “Mijn kinderen en kleinkinderen, maar ook mijn buren en mijn vrienden.”

'Houdoe hoog in het vaandel'

En uiteraard lokt de kentekenplaat reacties uit van Brabanders die in Australië op vakantie zijn. Of die er net als Gijsberts wonen. “Houdoe moeten we hoog in het vaandel houden”, legt hij uit. Wanneer hij dus iemand ontmoet die het woord niet kent dan legt hij het maar al te graag uit.

Een ware ambassadeur van Brabant Down Under, zo kun je Gijsberts zeker noemen. Hij volgt als voetbalfan PSV nog altijd op de voet. Zijn e-mailadres is houdoe@...au. Twee jaar geleden bezochten hij en zijn vrouw de 65e editie van de Brabantse Dag in Heeze, het dorp waar zijn vrouw geboren is. En hij rijdt dus dagelijks rond in die auto met dat opvallende kenteken.

Beste cadeau ever...

Dit laatste dankzij zijn vrouw en kinderen die hem de kentekenplaat tientallen jaren geleden cadeau deden. Het beste cadeau ever, zo beaamt Gijsberts.