Stef Clement herkent geluk nu hij is gestopt met wielrennen: 'Ik was nooit tevreden'

Hij heeft naar eigen zeggen dus nog voldoende tijd om te ontdekken waar hij goed in is en waar zijn interesses liggen. Nu hij gestopt is met wielrennen, herkent hij geluk. "Ik was nooit tevreden. Wilde altijd beter." Maar nu weet Clement: "Fietsen maakt je niet gelukkig. Geluk moet je zoeken in andere dingen."

Terugkijkend op zijn wielercarrière zijn het dan ook niet zijn overwinningen, Clement werd onder meer vier keer Nederlands kampioen tijdrijden, die hem het meest doen. "Ik geniet veel meer van bijzondere momenten. Mijn deelname aan de Olympische Spelen en de eerste keer dat ik in de Tour de France de Champs-Élysées op draaide. Dan fiets je in je eigen jongensboek. Die dingen moet je onthouden. "

Had nog wel zin in toetje

In april vorig jaar fietste hij zijn laatste wedstrijd. Zijn team Jumbo-Visma besloot uiteindelijk om hem een andere functie binnen het team te geven. Terwijl hij zelf nog wel dacht terug te kunnen keren in het peloton. "Het team heeft stappen gemaakt. Ik had er graag nog twee jaar deel van uitgemaakt als wielrenner. Dat was voor mij het kaasplankje, het toetje geweest. En ik houd wel van toetjes."

Wat hij precies gaat doen binnen de ploeg is volgens Clement nog niet helemaal duidelijk. "Promotionele activiteiten", geeft hij aan. Daarbij gaat hij voor de NOS als analist en commentator aan de slag. "Ik blijf actief in het wielrennen alleen niet meer als wielrenner."