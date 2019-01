Leg daar maar neer: veel McDonald's-afval aangegeven bij ons meldpunt

Je kent het wel. Je zit in je auto op de parkeerplaats van een fastfoodrestaurant een hamburgertje in je holle kies te proppen, als de deur van de auto naast je opengaat. Zonder pardon wordt er een papieren zak met frietbakjes, hamburgerdoosjes, frisdrankbekers en andere troep naar buiten gegooid. Jij denkt nog: waarom dan? Er staat een stukje verderop toch gewoon een prullenbak?! Maar nog voor je met je ogen kan knipperen, wordt de asbak ook nog leeggekieperd op de parkeerplaats.

Rondslingerend McDonald's-afval, en trouwens ook verpakkingen van andere ketens, zien jullie vaak rondslingeren. Ook heel vaak gemeld: blikjes, flesjes en andere troep die is achtergelaten door hang- of schooljeugd.





Overvolle containers met een berg troep ernaast, jullie komen het vaak tegen









En nog zo eentje die je ongetwijfeld in je eigen omgeving ook weleens ziet: een enorme berg troep naast overvolle ondergrondse containers en glasbakken. En huisraad, dat wordt ook regelmatig zomaar gedumpt. Dumpingen van drugsafval zijn veel in het nieuws en ook die komen jullie in jullie eigen omgeving tegen.





Het is er de tijd van het jaar voor, héél veel flessen naast de glasbakken.





Wat minder voor de hand liggend: in Oosterhout laten vissers hun visserspullen achter. En in Reek houdt iemand blijkbaar zo nu en dan grote schoonmaak om vervolgens alles te dumpen wat thuis niet meer nodig is. Wat er dan overbodig wordt? Volgens de melder dumpt iemand zo nu en dan spullen als videobanden en pornoboekjes.

Zelf afval melden? Vul het in op deze kaart:



LEES OOK: Overlast door gedumpt afval in jouw omgeving? Eerste meldingen binnen bij Omroep Brabant

Afvaldumpingen vormen een groot probleem in Brabant. Voor een deel gaat het om drugsafval, maar veruit de meeste dumpingen zijn huis-, tuin- en keukenafval dat ergens wordt achtergelaten. Volgens een schatting van de Brabantse Milieufederatie worden in het buitengebied alleen al jaarlijks ongeveer vijfduizend afvaldumpingen gevonden.

Deze maand besteden we geregeld aandacht aan het probleem. Zo rijden we een dag mee met de truck van het Brabants Afval Team (BAT) en kijken we met experts naar mogelijke oplossingen. Maar we zijn vooral benieuwd waar het volgens jou beter kan. Op 16 januari maken we bekend in welke gebieden de meeste meldingen zijn binnengekomen.