Trotse Steven Brunswijk zet zijn afgevallen vrouw in ondergoed op Instagram

Twintig kilo verloor Ayla en dat is te zien. Veel mensen denken dat de voor en na foto's twee verschillende personen zijn. Maar Steven Brunswijk vertelt dat zijn vrouw er keihard voor getraind heeft. Hij heeft er dan ook geen enkele moeite mee dat iedereen de foto's ziet. "Mijn vrouw en ik hebben alle twee doorzettingsvermogen. Dat mag iedereen weten." Op Instagram schrijft Steven: "Dus iedereen die alsmaar smoesjes heeft. Bakkes dicht en trainen!!"

Bekijk de video en lees verder:



Brunswijk kwam zondag in KRAAK. vertellen over zijn nieuwe theatershow van Slaaf tot Meester, een show die dieper gaat dan zijn vorige shows en zeker dieper dan zijn YouTube-filmpjes als Braboneger. Op vrijdag 29 januari is de première in het parktheater in Eindhoven. "Ik wil de lat hoger leggen. Ik wil de onderliggende laag laten zien die er inzit, zodat mensen achteraf naar me toe komen en zeggen dat ze het zo nog niet hadden bekeken."