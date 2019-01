PSV geen kampioen, voetbalvrouwen wel: de zes sportvoorspellingen voor 2019

1. Wordt PSV kampioen?

"PSV gaat onderuit. Dat is mijn eerste gevoel", aldus Freriks, die naar eigen zeggen niks heeft met sport. Maar dus echt op zijn gevoel afgaat. En dat gevoel vertelt hem dat de Eindhovenaren dit jaar de platte kar niet tevoorschijn hoeven halen.

2. Wat gaan de Oranje vrouwenvoetbalsters doen?

"Winnaars", is het eerste dat bij me binnenkomt. Maar geeft Freriks toe, hij weet helemaal niet wat ze moeten gaan doen. Wanneer we hem vertellen dat ze een WK spelen dan is het hem meteen duidelijk. "Dan worden ze dus wereldkampioen."

'Heldervoeler' Stef Freriks over de Oranje Leeuwinnen





3. Rijdt schaatsster Ireen Wüst een wereldrecord?

"Gaat haar niet lukken", antwoordt Freriks resoluut.

4. Steven Kruijswijk in de Tour, haalt hij het podium?

"Een derde plaats", dicht de waarzegger de wielrenner uit Nuenen toe. Maar dit wel in een 'bizarre Tour'. "De gele hesjes gaan de Tour kruisen", denkt hij. En dit gaat zorgen voor een niet-vlekkeloos verloop. Specifiek met betrekking tot Kruijswijk ziet hij een bocht naar rechts voor zich. En een vrij ernstig ongeluk. Kruijswijk kan echter opgelucht ademhalen: hij komt er volgens de 'heldervoeler' zonder kleerscheuren vanaf.

Waarzegger Stef Freriks over het sportjaar 2019





5. Haalt tennisster Kiki Bertens een Grand Slam-finale?

Dat ziet Freriks niet gebeuren. Sterker nog: "Ze raakt na paar wedstrijden geblesseerd." En daar is de tennisster uit Breda wel even zoet mee, voorspelt hij.

6. Wordt Max verstappen wereldkampioen in de F1?

Nee, de Limburger wordt derde, aldus Freriks.