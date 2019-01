Houdoe PSV: cultheld Isimat-Mirin definitief naar Besiktas

EINDHOVEN - De duimpjes steken fier omhoog. En waarom ook niet. Nicolas Isimat-Mirin, bij PSV op een zijspoor beland, zet zijn carrière definitief voort bij Besiktas.

De transfer hing al langer in de lucht. Isimat was wel met PSV meegereisd naar het trainingskamp in Qatar, maar de kans dat hij bij de Eindhovense ploeg in de tweede seizoenshelft veel zou spelen was klein. De Fransman was onder Philip Cocu een zekerheidje, maar onder diens opvolger van Mark van Bommel nauwelijks.

Isimat verlaat Eindhoven met twee landstitels op zijn naam. Bij de eerste daarvan maakte hij zich bijkans onsterfelijk bij de achterban met de legendarische uitvoering van Come on Peesjevee.

