Onfortuinlijk hert zit vast in droge sloot, brandweer schiet te hulp

Volgens een getuige dook het het hert op in een achtertuin in de woonwijk. Het dier zou in paniek zijn geraakt en ging ervandoor. Een paar straten verderop belandde het in de sloot.

Brandweermannen wisten het diertje te overmeesteren. Het leek er goed vanaf te zijn gekomen. De pootjes werden vastgebonden en zo kon het hert in een busjes van de gemeente worden gezet. Het diertje zou naar een opvangcentrum zijn gebracht.





De brandweer bond de pootjes van het dier vast en haalde het uit de slot. (Foto: Alexander Vingerhoeds/ Obscura Foto)