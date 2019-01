Eng en verlaten kassencomplex De Ruigenhoek schreeuwt om Urban Explorers

De natuur en de tijd hebben het sinds 2010 verlaten kassencomplex in Woudrichem overgenomen. Vandalen deden de rest van het werk. Kwekerij De Ruigenhoek is een zogeheten ‘Urban Exploring’ locatie geworden. Explorers bezoeken verlaten gebouwen of industriële complexen, bewapend met foto- of videocamera. De schoonheid van het verval laten zien, dat is de essentie van Urban Exploring.





Gestold en opgedroogd een restje vloeistof dat nog steeds chemisch ruikt

Verloederde schoonheid

De schoonheid in het kassencomplex is overdonderend, maar dan de schoonheid van verloedering. Veel ramen zijn kapotgeslagen, elektronica is gesloopt en middenin het kassencomplex staat een stoel overwoekerd door onkruid. De ketel, die het complex verwarmde (een soort Holle Bolle Gijs), is nog steeds nadrukkelijk aanwezig. Meters, hendels, pijpen en pompen: alles zit er nog op en aan, maar de ketel hoeft niets meer te verwarmen. Het gevaarte staat al jaren te wachten op betere tijden.





Vandalen en verloedering hebben keihard toegeslagen in het kassencomplex

Een echte Urban Explorer locatie

Over De Ruigenhoek is in het verleden veel te doen geweest. Het was slopen of opknappen, kraaiden politici. Maar uiteindelijk bevroor het complex in de tijd zoals het er nu bijstaat. Voor sommigen een rotte kies in de gemeente Altena, voor de ander een object vol verstilling met sporen van eens harde werkers tussen de miljoenen chrysanten.