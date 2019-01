Geldautomaat opgeblazen in Bergen op Zoom, ramen uit huis overbuurman: 'Het was een enorme boem'

Overbuurman Van der Vorst woont op vijftig meter afstand van de geldautomaat. Hij lag rond vier uur te slapen toen hij werd opgeschrikt door de explosie. "Het huis schudde helemaal", vertelt hij aan Omroep Brabant. "Het is heel vervelend dit, want vijf ruiten van ons klassieke huis zijn kapot."

Glaszetter

Van der Vorst keek 'na de enorme boem' nog naar buiten, maar heeft de daders niet gezien. Hij heeft maandagochtend met de politie gesproken. Inmiddels is de glaszetter bezig om de ruiten te vervangen.

Volgens de politie reden de verdachten na de plofkraak weg richting de Sibeliusstraat. Een explosievenverkenner is opgeroepen om onderzoek te doen. Ook de recherche is aanwezig om de plofkraak te onderzoeken. De geldautomaat is afgezet met lint. Later maandag komt de politie met meer informatie.