Geldautomaat opgeblazen in Bergen op Zoom, schade is groot De schade is aanzienlijk. (Foto: Christiaan Traets/SQ Vision)

BERGEN OP ZOOM - Een geldautomaat aan de Zandstraat in Bergen op Zoom is zondagnacht opgeblazen. Na de explosie zouden twee verdachten zijn weggereden op een scooter. Of zij geld konden buitmaken, is niet bekend.

Geschreven door Peter de Bekker

Volgens een getuige reden de verdachten weg richting de Sibeliusstraat. Recherche

Een explosievenverkenner is opgeroepen om onderzoek te doen. Ook de recherche is aanwezig om de plofkraak te onderzoeken. Meer informatie volgt.