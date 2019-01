Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dertig dagen geen alcohol, ruim 23.000 mensen doen het Dit moeten de deelnemers een maandje laten staan (foto: ANP)

EINDHOVEN - Dertig dagen lang geen alcohol drinken. Voor veel mensen zal het lastig zijn, maar toch proberen 23.747 mensen in Nederland het op dit moment. Ze doen mee met de Brabantse actie IkPas. “We merken dat de actie de afgelopen jaren in populariteit is toegenomen”, vertelt initiatiefnemer Martijn Planken

Geschreven door Merel de Leuw

De opzet van de actie is simpel. Vanaf 1 januari drinken de deelnemers dertig dagen geen alcohol. “Door jezelf een tijdje van alcohol te onthouden, reset je je lijf”, legt Martijn uit. “Door te stoppen merk je dat je in een heleboel situaties tegenkomt, waarin je gewoonlijk naar de drank zou grijpen. Nu moet je daar een andere oplossing voor vinden. Daardoor wordt je geconfronteerd met je eigen gedrag.” Ook is het stoppen met het drinken van alcohol goed voor lichaam en geest. “Je gaat beter slapen, voelt je fitter en je merkt dat je lichamelijk beter gaat functioneren en zich ook herstelt. En doordat je lichaam zich herstelt, ga je je geestelijk beter en sterker voelen.” Carnaval

De actie is jaren geleden bedacht door een huisarts uit Lierop. Het leek hem een goed idee om het in te voeren na Carnaval. “Toen ontstond bij ons het idee om er een campagne omheen te bouwen, zodat de actie meer naamsbekendheid zou krijgen”, vertelt Martijn. Meedoen aan de actie is simpel vertelt Martijn. “Je moet je eerst aanmelden op de website. Voor januari kan dat niet meer, maar straks voor Carnaval wel. Op de site geven we ook tips, zoals ‘doe het niet alleen en zorg dat je het bekendmaakt aan de mensen in je omgeving. Hierdoor is het een stuk makkelijk vol te houden.”