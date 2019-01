Verwarde man verstoort kerstboomverbranding in Dorst en slaat brandweerman in gezicht

DORST - Een 69-jarige verwarde en agressieve man uit Dorst is zondagavond tijdens de kerstboomverbranding in zijn woonplaats aangehouden. De man reed tijdens de verbranding met zijn auto door het publiek het terrein aan het Sint Jorisveld op.

Enkele brandweermannen hielden de man tegen. Tijdens het afvoeren sloeg de man een van de brandweermannen in het gezicht.

Ook tijdens het vervoer naar het bureau was de man agressief. De man is door de politie overgedragen aan de GGZ en krijgt passende opvang. Zijn rijbewijs is ingenomen.