Overval tankstation in Eindhoven, politie zoekt blanke man met ingevallen gezicht De politie doet onderzoek rond het tankstation.(Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision)

EINDHOVEN - Een tankstation in de Huizingalaan in Eindhoven is maandagochtend overvallen. Een man ging er vandoor met rookwaren en geld.

Geschreven door Peter de Bekker

De man wordt 50 jaar oud geschat. Hij is blank en heeft een ongeschoren, ingevallen gezicht. De man droeg een blauwe muts en donkere kleding en had een gele Jumbo-tas bij zich. 'Onderneem zelf geen actie'

De overvaller vluchtte op een fiets richting de Jagershoef. "Mocht je iemand zien die aan het signalement voldoet, onderneem dan zelf geen actie maar bel direct 112", adviseert een politiewoordvoerder.