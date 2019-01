Deel dit artikel:













Overval tankstation in Eindhoven, verdachte aangehouden De politie doet onderzoek rond het tankstation.(Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision)

EINDHOVEN - Voor de overval maandagochtend op een tankstation aan de Huizingalaan in Eindhoven is een verdachte aangehouden. Bij de overval werden rookwaren en geld buitgemaakt. De verdachte kon snel na de overval in een huis in de Bordeauxlaan in Eindhoven worden opgepakt.

Geschreven door Peter de Bekker



Hij zit nog vast voor verder onderzoek, laat de politie maandagmiddag weten. 'Onderneem zelf geen actie'

De overvaller vluchtte maandagochtend op een fiets richting de Jagershoef. De politie verspreidde direct een signalement. Ook waarschuwde ze zelf geen actie te ondernemen, maar direct 112 te bellen wanneer iemand de overvaller zou zien.