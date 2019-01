Deel dit artikel:













Auto vliegt in brand op A50 bij Veghel De rode auto is volledig uitgebrand.

VEGHEL - Een rode auto is maandagmiddag op de A50 bij Veghel tegenover het bedrijf Vobra in brand gevlogen. De bestuurder zag iets branden in zijn auto en vervolgens vloog zijn auto in brand.

Geschreven door Eva van der Weele

De auto staat op de vluchtstrook naast de weg in de richting Oss en is helemaal uitgebrand. Een sleepwagen gaat de auto weghalen.

Hoe het met de bestuurder gaat, is niet bekend. De auto in brand.