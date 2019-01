Deel dit artikel:













Automobilist scheurt met 108 per uur over 50-kilometerweg in Breda en mag te voet verder Lasergun (archieffoto)

BREDA - Een automobilist is zondagavond op de bon geslingerd nadat hij met 108 kilometer per uur over de Kapittelweg in Breda reed. Op de weg is 50 toegestaan.

Geschreven door Corné Verschuren

Een motoragent legde om kwart voor negen met een lasergun de overtreding vast. Bovendien sorteerde de hardrijder in het verkeerde vak voor en reed hij door rood. De bestuurder moest meteen zijn rijbewijs inleveren en kon te voet verder.