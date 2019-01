Animal Rights glipt 's nachts kippenschuren binnen om misstanden te filmen, boeren zijn boos

Dierenrechtenactivisten van Animal Rights zijn eind 2018 bij verschillende kippenschuren binnengedrongen waaronder drie in Brabant. Het gaat hier over leghennen, kippen die bedoeld zijn om eieren te leggen.

'Geen slot op de schuur'

Animal Rights controleert bedrijven om in beeld te brengen hoe het daadwerkelijk binnen de schuren eraan toegaat. Zij gaan meestal ’s nachts op pad. “Als er geen slot op een schuur zit, kunnen we zo naar binnen. Dat doen we dan ook en gaan dan filmen. Ons doel is om de mensen te laten zien wat er echt allemaal gebeurt met kippen.”

Animal Rights is in heel Nederland langs verschillende kippenschuren geweest. Oirschot, Overloon en Hoogeloon hebben ze in Brabant bezocht. Harrie Beekmans van Lekker’nei in Oirschot is niet te spreken over het onverwachtse bezoek en wist hier ook niets vanaf. “Ik vind het gek dat ze binnen zijn geweest. Normaal is alles altijd goed op slot. Ik vind dit echt niet kunnen! Ik heb niets te verbergen dus ze hadden mij ook kunnen opbellen.”

Ben Beerens van Greenfarm in Hoogeloon is ook niet blij met de actie van Animal Rights. “Van mij mogen ze alles zien, maar ik had liever gehad dat ze hadden gebeld. Hier kan ik niet achter staan.”

'Vlak voor slacht gefilmd'

De pluimveehouder vindt ook dat het onderzoeksteam juist de negatieve dingen filmt. “Ze hadden vier dagen voordat de kippen naar de slacht gingen gefilmd. Dan zijn de kippen minder mooi en vallen hun veren uit. Het is ook niet mooi dat ze de kippen in de nacht filmen. Ze worden verblind door het licht.”

Landbouworganisatie LTO Nederland is het er niet mee eens dat Animal Rights zomaar een kippenschuur in loopt en daar gaat filmen. “Deze dierenrechtenactivisten breken 's nachts in in stallen. We zijn met politie en justitie in gesprek om te kijken wat we hier aan kunnen doen.”

Werkelijkheid

De beelden in de kippenschuur van Lekker’nei laten kale kippen zien en er liggen ook dode kippen op de vloer. Beekmans heeft daar een verklaring voor. “Ze hebben in een schuur gefilmd met oude kippen, daar vallen de veren van uit. We hebben ook jonge kippen, maar deze staan in een andere schuur. Daarbij gaat er ook wel eens een kip dood en zodra we dat zien, worden ze meteen weggehaald.”

Bij Greenfarm zie je ook dode kippen, maar volgens Beerens is dat meer dan normaal. “Bij ons gaat er elke dag een kip dood en deze halen we overdag weg.” Beerens geeft wel toe dat je ook deels de waarheid ziet in de video. “Het is ergens de waarheid, maar wel een bepaald deel. Ik vind het normaal, maar zij zoomen juist in op de negatieve dingen.”