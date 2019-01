Kat-en-muisspel in Helvoirt voor tv-serie De Buit: Vincent wordt er paranoia van

Vijf koppels uit Helvoirt gingen tijdens de opnamen in september de uitdaging aan. Waaronder Vincent, eigenaar van een installatietechnisch bedrijf, en zijn zoon Paul (19). Samen maakten de leden van de gelegenheidsbende 80.000 euro buit. Ze overvallen op een zondagmiddag in september een busje. En vervolgens ontstaat een kat-en-muisspel om uit handen van de politie te blijven.

“Het lijkt of iedereen naar je kijkt. En je vraagt je continu af of ze iets in de gaten hebben. Het is heel lastig onder de radar te blijven. Dat geeft spanning en stress”, legt Vincent uit. “We moesten verschillende opdrachten uitvoeren, want je mag het geld natuurlijk niet onder je kussen laten liggen.“

LEES OOK: Wie vindt de buit? Boeven vangen in Helvoirt voor nieuw tv-programma

Vincent laat niks los

Twee weken hebben de opnames van het programma in september geduurd. Alles speelt zich af in Helvoirt. En juist dat maakt het volgens Vincent lastig. Steeds meer mensen beginnen vragen te stellen. Zeker toen het bij dorpsgenoten duidelijk werd wie de deelnemers waren.

Natuurlijk laat Vincent niks los over de uitkomst van het programma. Ook niet wanneer hem in het Omroep Brabant-programma Brabants Bont wordt gevraagd of hij en zijn zoon Paul gaan winnen. “Kijken”, is het enige dat hij antwoordt. Hij is de afgelopen weken heel bedreven geworden in het ontwijken van lastige vragen, zo blijkt.

De eerste aflevering van De Buit hebben Vincent en Paul, samen met de andere deelnemers, al gezien. Heel apart om jezelf terug te zien, bekent Vincent. Het leukste vond hij dat hij samen met zijn zoon Paul een team vormde. “Je merkt dat we uit hetzelfde hout gesneden zijn. Bepaalde situaties schatten we hetzelfde in. Heel leuk om te zien.”

Of hij na de eerste aflevering nog over straat kan in Helvoirt? Vincent denkt van wel: “Ik laat het maar over me heen komen”, zegt hij nuchter. En dat zwijgen houdt hij nog wel even vol. Dat doet hij immers al sinds september.

De Buit is vanaf vanavond 8 maandagen te zien op NPO 3 om 20.25 uur.