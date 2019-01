Vuilniszakken stapelen zich op bij volle containers van flat: 'Ik ben bang dat er ratten op afkomen'

Een van de plekken waar de meeste troep ligt is het Herodotusplein in Eindhoven. Hier liggen tientallen vuilniszakken voor de ingang van een flat, want de containers zijn al zeker anderhalve week niet geleegd. Bewoner Willem Boersma: "Het is een kleine vuilnisbelt geworden. Het is echt een puinhoop. Iedere keer als ik beneden kom vraag ik me af of de troep al opgeruimd zal zijn. Maar dat is nog steeds niet gebeurd."

Zo hoog liggen de vuilniszaken op het Herodotusplein opgestapeld





Bang dat er visite komt

De zakken stapelen zich al sinds kerst op. Het bedrijf dat normaal gesproken het vuilnis ophaalt komt maar niet. Tot woede van de flatbewoners. Piet van Laarhoven: "Ik vind het verschrikkelijk. Ik ben gewoon bang dat er visite komt want het is geen gezicht. Dit kan zo toch niet blijven liggen?" Medebewoner Boersma: "Het ziet er niet uit en ik ben bang dat dit ratten aan zal trekken. En het stinkt. Het is gewoon niet fijn."

Omdat het afvalbedrijf dat normaal gesproken de containers komt legen maar niet op komt dagen, heeft de beheerder van de flat beloofd het afval zelf op te gaan ruimen.

Flesjes sportdrank en blikjes energiedrank

Er wordt ook veel geklaagd over zwerfafval rond scholen. Bij het Summa College liggen lege flesjes sportdrank en blikjes energiedrank.

Rond veel scholen liggen blikjes energiedrank

Maar volgens de leerlingen valt het reuze mee met de overlast. Leerling Patrycja Zych eet met haar vrienden een broodje. Op de vraag waar ze de verpakking straks laat antwoordt ze: "Alles gaat de prullenbak in. Wij gooien niks op de grond. Er ligt hier wel wat troep want niet iedereen is zo netjes als wij. Maar de meeste mensen gooien het netjes weg. Het valt hier echt wel mee met het zwerfafval."

Het is hier een grote bende

In de Bennekelstraat in Eindhoven valt het niet mee met de hoeveelheid zwerfafval. Op straat liggen peuken, bekertjes en papier.

Zwerfafval in de Bennekelstraat

Een voorbijganger vertelt: "Ja, het is hier een grote bende. Al jaren. En dat is heel jammer, wat is het nou voor moeite om je troep in de vuilbak te gooien? Er staan bakken, maar mensen kieperen het er gewoon naast. Dat is heel frustrerend."

Een andere mevrouw vult aan: "Ja, dat valt mij ook op. Mensen gooien alles maar neer, heel jammer. Ik zou graag willen dat het wordt aangepakt en de buurt eens wordt opgeruimd."

Zelf afval melden? Vul het in op de onderstaande kaart:

Hoe gaat het in zijn werk?

Op de plattegrond kun je aangeven waar jij gedumpt afval hebt gevonden.

Om een plek te vinden, kun je linksboven in het invulbalkje een adres of straat invullen, maar je kunt ook zelf de plek op de kaart opzoeken.

Vermeld in het invulscherm wanneer je het afval (ongeveer) hebt gevonden en wat voor afval het was.

Je kunt hierbij ook eenvoudig een foto uploaden.