Ton van Genugten eindigt als tweede tijdens eerste etappe Dakar 2019

LIMA - Geen Brabantse etappeoverwinning tijdens de eerste dag van Dakar 2019. Ton van Genugten kwam nog het dichtstbij, maar hij kwam uiteindelijk achttien seconde te kort voor de etappewinst. Gerard de Rooy werd vierde.

Tijdens de eerste etappe van deze jaargang moesten de auto’s en trucks later beginnen dan gepland was. Door een navigatiestoring konden de trucks pas ruim een uur later starten. Ondanks deze onverwachte wending, lukte het Team de Rooy wel om drie plekken te bemachtigen in de uiteindelijke dag top vijf bij de Truckers.

Van Genugten eindigde het best, ook al was hij tijdens de race niet te traceren. Uit het niets stoomde de trucker uit Eindhoven de top twee binnen. Het was uiteindelijk niet genoeg, aangezien de Rus Eduard Nikolaev de snelste was. Gerard de Rooy zette de vierde tijd neer.

Truckers top vijf

Eduard Nikolaev 01:09:05

Ton van Genugten + 18 sec.

Federico Villagra + 53 sec

Gerard de Rooy + 01.44 min

Dmitry Sotnikov + 03.33 min

Maurik van den Heuvel en Janus van Kasteren waren deze eerste etappe goed voor een top twintig notering. Van den Heuvel klokte de achttiende tijd, Van Kasteren deed het net iets beter en werd zestiende.

Minder tevreden

Een paar uur eerder kwam Erik van Loon over de finish. De coureur zal met een minder gevoel terugkijken op de eerste etappe, aangezien hij de uiteindelijke 27ste tijd wist neer te zetten.