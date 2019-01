Deel dit artikel:













Inbreker betrapt in huis in Zundert, twee bewoners raken gewond De inbreker was in een huis boven de winkel. Foto: Perry Roovers / SQ Vision

ZUNDERT - Twee mensen zijn maandagmiddag gewond geraakt in Zundert toen ze een inbreker in hun huis aantroffen. De inbreker is op de vlucht geslagen. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt.

Geschreven door Christel van der Meer

De inbraak vond aan het eind van de middag plaats in een huis boven Deco Home De Verfmolen aan het Poteindplein in Zundert. Wat er precies is gebeurd, onderzoekt te politie nog. Wel is duidelijk dat twee mensen gewond zijn geraakt. De ambulance is opgeroepen om naar hun verwondingen te kijken, zo laat de politie weten.