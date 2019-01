Deel dit artikel:













Man neergestoken bij beroving aan de Trekpot in Breda (Foto: Perry Roovers)

BREDA - Bij een beroving aan de Trekpot in Breda-Noord is een man gestoken met een mes. Hij is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

Geschreven door Marlou van den Broek

De steekpartij vond maandagavond rond half zeven plaats bij een industrieterrein. Het slachtoffer is gestoken in de buurt van zijn auto. Vervolgens is hij zelf naar een automaterialenbedrijf om de hoek gelopen. Hier heeft de ambulance hem opgehaald. Hoe erg zijn verwondingen zijn, is nog niet duidelijk. Het gebied vanaf het fietspad van de Crogtdijk tot aan de Trekpot is afgezet.