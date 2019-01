Geen geluk voor Brabantse darters tijdens PDC Q-school: ‘Het was echt zwaar’

249 darters in één ruimte. Daar moet een gespannen sfeer hebben gehangen. “Dat viel eigenlijk wel mee”, zegt Berry van Peer. Ook Toon Greebe had hetzelfde gevoel. “Het is wel ontspannen, want je mag niet juichen van de PDC. Daarmee kun je de andere darters afleiden natuurlijk.” Ondanks de strikte regels van de PDC werd er toch nog wel wat gejuicht, zo merkte Danny van Trijp op. “Je moet echt stil zijn, maar ik vond dat ze aardig wat toelieten.”

Laatste acht

Zo’n tourcard geeft een darter de toegang om de zogeheten Pro-Tour van de PDC af te gaan, maar daarvoor moet je wel dagwinnaar worden. En daarvoor moet je weer acht wedstrijden met een kort spelformaat (first to 5 legs) winnen. Toon Greebe kwam op dag vier tot de laatste acht en presteerde daarmee het best van alle Brabantse deelnemers.

“Daar was ik wel even ziek van”, zegt de uit Den Bosch afkomstige Greebe nu. “Ik gooide echt goed, met gemiddeldes van boven de 100, maar het mocht niet zo zijn.” Voor Greebe was het de eerste keer dat hij weer meedeed aan de Q-school na zijn voetamputatie van een jaar geleden. “Misschien wilde ik nu ook wel te graag en realiseerde ik pas te laat dat ik nog geen half jaar aan het gooien ben. Dat ik dit nu al presteer, daar kan ik wel tevreden mee zijn.”

‘Echt zwaar’

Waar Greebe tot de laatste acht kwam, wist Danny van Trijp uit Etten-Leur niet verder te komen dan de laatste zestien. “Er staat best veel druk op die wedstrijden”, stelt de 22-jarige Van Trijp. “En dat dan vier dagen achter elkaar, dat was echt zwaar.” Ondanks dat het hem niet lukte om een kaart te bemachtigen, kan Van Trijp wel met een tevreden gevoel terugkijken. “Ik mag absoluut niet klagen. Ik dart pas sinds 2016, dus ik ga verder waar ik mee ben begonnen en dat is alles stap voor stap doen en elk jaar beter worden.”

Greebe en Van Trijp zijn dus tevreden, Berry van Peer niet. De darter uit Sprundel was de eerste twee dagen ziek en dat merkte hij maar al te goed. “Ik voelde me verschrikkelijk ziek”, zegt Van Peer nu achteraf. “Ik had geen kracht en het lukte me niet om goed te focussen. De derde dag voelde ik me wel een stuk beter. Ingooien ging wel lekker en scorend was ik in de wedstrijden sterk. Maar ik heb het helaas laten liggen op de dubbels die net niet vielen.”