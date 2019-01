Koen uit Etten-Leur haalt veel meer geld op dan gehoopt voor 'superheld' Papa Jay uit 'Een Huis Vol'

ETTEN-LEUR - Ruim zestigduizend euro. Zoveel heeft de doneeractie van Koen Joosen (37) uit Etten-Leur voor Jay, deelnemer aan het tv-programma 'Een Huis Vol', al opgeleverd. Zowel de initiatiefnemer als de 'supervader' uit Rotterdam is overdonderd door het resultaat en ondertussen loopt de teller gewoon door.

Voor Joosen en zijn gezin was het vaste prik om de afgelopen weken samen naar de serie op NPO1 te kijken. Vooral het verhaal van Papa Jay maakte veel los. Koen zag in de voorlaatste aflevering dat de Rotterdammer het financieel zwaar had en hij kreeg de behoefte om hem te steunen. “Toen ik zag dat er nog niks was, ben ik de doneeractie begonnen. Hij inspireerde mij. Hoe hij met zijn vijf kinderen omgaat en daarnaast ook nog eens buurtvader is: hij heeft een voorbeeldfunctie.”



'Jay is een supervader'

Ook zijn kinderen zijn onder de indruk van Jay. "Mijn vrouw vroeg aan hen met welk gezin ze zouden willen ruilen. Met de Nagelkerkjes uit Oudenbosch, dacht ik. Daar komt mijn vrouw ook vandaan en het ligt in Brabant. Maar het grappige was dat mijn kinderen unaniem voor Jay gingen: ze vinden hem een supervader."



Reden te meer voor Joosen om zijn initiatief door te zetten. Het begon allemaal met berichtjes op Twitter en op Facebook. Niet lang daarna kreeg hij de eerste reacties, van onder anderen zijn zusje. “Jij doet wat ik al in mijn hoofd had, zei ze.” Maar het houdt niet op. “Mensen benaderen mij om te vragen of ze behalve geld ook andere dingen kunnen geven, van sommige mensen krijg ik een dikke pluim of er zijn reacties van vrouwen die om zijn nummer vragen.”



'Echt een gekkenhuis'

Dat het zo hard gaat, is volgens Koen te mooi om waar te zijn. “Ik zag het in eerste instantie als een steuntje in de rug. Op de site waar je zo'n doneeractie kunt opzetten, moest je een bedrag invullen. Ik dacht: doe een gok en ga voor vijfduizend euro. Maar er zijn zelfs mensen die vijfhonderd euro doneren. Het is echt een gekkenhuis!” Dat is het overigens niet alleen bij Koen, maar ook bij papa Jay. “Hij krijgt mensen aan de deur die hem persoonlijk geld willen geven.” Los van bijvoorbeeld vrouwen die een oogje op hem hebben gekregen.



Koen heeft meerdere keren contact gehad met zijn held. Het eerste moment blijft hem bij. “Via via had ik zijn nummer gekregen. Ik stuurde hem een berichtje dat hij mij niet kende, maar dat ik de behoefte had om hem een steuntje in de rug te geven en daarom een doneeractie was begonnen. Hij belde mij en vroeg wie ik was en waarom ik dit deed. Hij begreep er helemaal niks van.”



'Boven mijn gezonde verstand'

Afgelopen zondag had Koen ook nog contact met Jay. “Toen hij belde, zette ik hem op de speaker. Dat vonden mijn kinderen helemaal leuk. Zij vinden papa Jay een superheld!” Dinsdagavond zagen ze elkaar voor het eerst, in de studio voor het tv-programma Jinek. De Rotterdammer toonde zich dolblij met de tussenstand. Inmiddels hebben ongeveer vijfduizend mensen ruim zestigduizend euro toegezegd. Jay: "Ik lig er 's nachts wakker van. Dit gaat boven mijn gezonde verstand. Ik wil het gaan verdelen onder mijn kinderen, zodat ze kunnen gaan studeren en sporten."



Joosen: "Ik vind het een goed idee van hem om het geld op een spaarrekening te zetten. Bijvoorbeeld om de studie te betalen. Maar verder moet hij het helemaal zelf weten." Inmiddels hebben ze afgesproken om binnenkort met zijn allen kip te gaan eten. “Ik wil hem ontmoeten om het geld symbolisch aan hem te overhandigen.”



Familie Nagelkerke deed ook mee

Er deden drie gezinnen mee aan de serie, onder wie dus ook de familie Nagelkerke uit Oudenbosch.

