Koen zamelt geld in voor Papa Jay uit Een Huis Vol: 'Voor mijn kinderen is hij een superheld'

ETTEN-LEUR - Voor Koen Joosen (37) en zijn gezin uit Etten-Leur was het vaste prik: samen naar 'Een Huis Vol' kijken op NPO1. Vooral het verhaal van Papa Jay maakte bij Koen en zijn kinderen veel los. Koen zag in de laatste aflevering dat Jay het financieel zwaar had en kreeg de behoefte om hem te steunen. “Toen ik zag dat er nog niks was, ben ik zelf een doneeractie gestart."

“Hij inspireerde mij. Hoe hij met zijn vijf kinderen omgaat en daarnaast ook nog eens buurtvader is. Hij is een voorbeeldfunctie op televisie.” Blijkbaar hebben veel andere mensen ook de behoeft om geld te geven, want de doneeractie gaat hard. Inmiddels hebben ruim 1600 mensen gedoneerd en staat de teller op ruim 25.000 euro.”

Vrouwen vragen om Jay's nummer

Het begon allemaal met een berichtje op Twitter en op Facebook. Niet lang daarna kreeg Koen de eerste reacties, waaronder een van zijn zusje. “Jij doet wat ik al in mijn hoofd had, zei ze.” Maar het houdt niet op. “Mensen benaderen mij om te vragen of ze naast geld ook andere dingen kunnen geven, van sommige mensen krijg ik een dikke pluim of er zijn reacties van vrouwen die om zijn nummer vragen.”

Dat het zo hard gaat is volgens Koen te mooi om waar te zijn. “Er zijn zelfs mensen die 500 euro doneren. Het is echt gekkenhuis!” Dat is het overigens niet alleen bij Koen, maar ook bij papa Jay. “Hij krijgt mensen aan de deur die hem persoonlijk geld willen geven.”

'Waarom doe je dit?'

Koen heeft meerdere keren contact gehad met Jay. Het eerste moment blijft hem bij. “Via via had ik het nummer van Jay gekregen. Ik stuurde hem een berichtje dat hij mij niet kende, maar dat ik de behoefte had om hem een steuntje in de rug te geven en daarom een doneeractie was gestart. Hij belde mij en vroeg wie ik was en waarom ik dit deed. Hij begreep er helemaal niks van.”

Zondag had Koen ook nog contact met Jay. “Als hij belt dan zet ik hem op speaker. Dat vinden mijn kinderen helemaal leuk. Zij vinden papa Jay een superheld!”

Symbolisch overhandigen

Inmiddels hebben ze afgesproken om binnenkort kip met z’n allen te gaan eten. “Ik wil hem ontmoeten om het geld symbolisch aan hem te overhandigen.” Wat Jay met het geld gaat doen is volgens Koen helemaal aan hem, al heeft hij wel een vermoeden. “Hij heeft gezegd dat dit voor zijn kinderen is.”