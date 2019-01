Ronald zocht een nieuwe uitdaging en nu speelt hij in tv-reclames: 'Af en toe word ik al herkend'

DEN BOSCH - “Ik liep vast op mijn werk bij de overheid. Ik wilde de uitdaging aangaan en buiten mijn comfortzone treden”, zegt Ronald den Teuling (44) uit Den Bosch. En dat is gelukt. Nu, een jaar later, speelt Ronald in tv-reclames van onder andere KPN, Bavaria, Ajax en De Bijenkorf en doet hij fotoshoots voor onder meer kledingwinkels en meubelzaken.

Ronald was op zoek naar ‘iets leuks’ om naast zijn baan te doen. Nu heeft hij naast zijn baan al in vijftien tv-reclames gespeeld die pas vanaf afgelopen zomer te zien waren op de televisie. “De combinatie die ik nu doe, geeft me op alle vlakken energie en dat is een toevoeging voor iedereen”, zegt hij.

Dat was niks voor mij, al die publiciteit.

Ronald heeft een bewogen jaar achter de rug. “Ik wilde mezelf ontwikkelen. Ik heb toen een paar opleidingen gedaan waarin je leert het beste uit jezelf te halen”, vertelt Ronald. “Ik had ook te weinig zelfvertrouwen. Mijn partner zei toen: ‘Je bent een mooie vent, dus laat eens wat foto’s van jezelf maken. Dat geeft je vast een goed gevoel.’ En dat heb ik toen gedaan”, gaat hij verder.

“Een fotograaf uit Breda wilde de uitdaging met me aangaan en heeft toen een hoop gave foto’s van me gemaakt. Een vriendin van me raadde me toen aan om ze op te sturen naar een castingbureau. Maar dat vond ik niks voor mij, al die publiciteit.”

Film Redbad en Bavaria-reclame

Toch stuurde Ronald de foto’s op en vanaf toen ging het erg snel. “De eerste klus die ik kreeg was gelijk bij de Nederlandse film ‘Redbad’. Ik mocht een edelfigurant zijn. Dat is een figurant die vaak in beeld is.” Deze klus was voor Ronald ook gelijk de leukste tot nu toe. “Ik ging erheen met het idee dat ik een rolletje kreeg op de achtergrond. Nu stond ik gewoon vol in beeld, dus dat vond ik enorm spannend”, vertelt hij.

Daarna was Ronald te zien in een reclame met oud-voetballer van PSV en zanger Björn van der Doelen. “Dat vond ik ook heel erg gaaf om te doen. Het was een carnavalsreclame in de Bavaria Brouwerij in Lieshout. Vanuit het Bavaria Brouwerijcafé liep ik achter Björn van der Doelen naar buiten. Daarna stond ik gewoon een biertje met hem te drinken. Hoe cool is dat?”, zegt Ronald trots.

In de volgende clip is Ronald achter Björn van der Doelen te zien met de Brabantsjaal:

Vaderrol

Ronald benadert de castingbureaus, maar de castingbureaus benaderen Ronald ook vaak zelf. Ze benaderen hem vooral voor de rol van vader. “Ik oog als iemand die een stevig karakter heeft, maar met een vriendelijke uitstraling”, zegt hij. Ook zien castingbureaus Ronald graag als de rol van zakenman.

In de reclame van Autobedrijf van Loon B.V. speelt Ronald een vader van twee kinderen:

Ronald wordt af en toe al herkend op straat. Samen met zijn partner was hij te zien in een promotiefilmpje van AVROTROS. Telkens na het programma ‘Flikken Maastricht’ kwam deze op tv. “Toen ik met mijn partner in Maastricht was, zeiden mensen wel: ‘Zijn jullie niet te zien na Flikken Maastricht?’ Maar verder ben ik er niet zo mee bezig”, vertelt Ronald.

Ik zeg ook ‘nee’ tegen opdrachten.

Niet alle rollen waar castingbureaus Ronald voor benaderen, neemt hij aan. “Ik word wel eens gevraagd of ik reconstructies wil doen voor opsporingsprogramma’s. Ze vragen me dan om een bepaalde rol te spelen waarbij er een zwart balkje over mijn ogen wordt geplaatst. Daar heb ik ‘nee’ op gezegd, omdat ik ook vader ben en ambassadeur voor Kika. Er staat dan iets slechts op iets goeds, en ik weet niet in hoeverre zo’n klus problemen kan geven”, legt hij uit.

‘Te Brabants accent’

Opvallend is dat Ronald geen tekst heeft in de tv-reclames. “Voor heel veel tv-reclames moet je heel goed Nederlands kunnen praten. Nu heb ik nog een te Brabants accent. Daar ben ik heel trots op, maar ik ben ook bezig met logopedie zodat ik kan schakelen tussen de accenten. Ik werk wel aan mezelf, maar ik wil wel Brabander blijven.”

Ronald is overigens niet alleen in Nederlandse reclames te zien. Ook heeft hij een reclame gemaakt voor bloembollen die in heel Europa te zien is. Verder is Ronald ook te zien in verschillende vakbladen die bedoeld zijn voor wereldwijde klanten. De fotoshoots doet hij wel in Nederland.

De clip waar Ronald in heel Europa is te zien:





Blijven investeren

“Het is leuk om rollen te spelen in tv-reclames naast mijn baan, maar mijn doel is om de volledige overstap te maken naar het acteren. Ik wil blijven werken aan mezelf, dus ik ben nu bezig met een inschrijving voor acteurbegeleiding”, laat Ronald weten.

“Ik keek nooit naar mezelf, alleen vanuit mezelf. Ik kijk nu met een hele andere blik naar bepaalde situaties, maar daarvoor moest ik mezelf wel een schop onder m'n kont geven”, zegt Ronald. “Ik hoef niet in het middelpunt te staan, maar het heeft me veel zelfvertrouwen gegeven. Het voelde goed om uit mijn comfortzone te gaan, want als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.”