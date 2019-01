Feestelijk onthaal voor Vughtse brandweerauto in Argentinië: 'Ze bedanken me nog dagelijks'

De brandweerauto rijdt in colonne in Argentinië. (Foto: Stevie Heuer).

VUGHT - Het Argentijnse dorpje Stroeder wordt sinds kort veilig gehouden door elf meter rood Brabants staal. De brandweerauto die kortgeleden aankwam, deed jarenlang dienst in Vught. Niet dat ze dat wat kan schelen in het Zuid-Amerikaanse land. Op een filmpje is te zien hoe de truck vol trots aan toegestroomd publiek wordt getoond.

Dat oude Nederlandse brandweertrucks aan armere landen gedoneerd worden, is op zich geen geheim. Maar het gebeurt zelden dat te zien is hoe de oude diender zo feestelijk onthaald wordt. En daar bleef het niet bij. Brandweervrijwilliger Stevie Heuer, die het filmpje via sociale media in handen kreeg, besloot contact te zoeken met zijn Argentijnse collega's. "Ze sturen me nu nog dagelijks berichtjes om me te bedanken", aldus Stevie. "Ze zeggen dat ze er heel blij mee zijn."

In onderstaand filmpje is te zien hoe de truck met loeiende sirenes door de straat rijdt. Lees verder onder de tweet.

En de auto, waar nog altijd in blokletters de tekst 'Brandweer Vught' op staat, is er niet zomaar eentje. Hij heeft een flinke geschiedenis, legt Stevie uit. "De auto was aanvankelijk een demomodel voor de Benelux. Hij werd tentoongesteld aan publiek en de korpsen." Na een tijdje in de schijnwerpers werd het tijd voor het echte werk. "In Enschede deed hij dienst als vervangende auto na de vuurwerkramp." Na zich daar bewezen te hebben, werd 'Dennis' naar Vught gehaald, waar hij eerst dienstdeed op de PI Vught en later bij de brandweer Vught.

Stevie heeft zelf ook nog in de auto meegereden. "Hij doet het nog goed. Het is een Dennis Rapier uit Engeland, die werden toen nog speciaal voor de brandweer gemaakt. Ze hebben meer beenruimte dan de auto's die we nu hebben." En het mag dan een oud beestje zijn voor Nederlandse begrippen, maar in Argentinië is hij hard nodig. "Ze rijden daar vaak nog in echte oldtimers uit de jaren tachtig."