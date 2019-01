Brand bij Gerard de Rooy, Maurik van den Heuvel baalt na eerste Dakar-etappe

LEES OOK: Ton van Genugten eindigt als tweede tijdens eerste etappe Dakar 2019

"Het was een snelle piste met een stuk steen erin", zegt Ton van Genugten na afloop. "We hebben weer laten zien wie de baas is in de duinen." De trucker was verbaasd toen hem werd verteld dat hij tweede was geworden. "Wie was er voor ons dan? De Rus? Oke. Ik wilde me ook niet in gaan houden, gewoon rijden en dat hebben we gedaan. Het ging te lekker om niet te knallen."

Brandende band

Gerard de Rooy kwam met een lekke band over de finish. Er had olie gelekt, waardoor die band in brand was gevlogen. Dat werd uiteindelijk bij de finish geblust. "Helaas gebeurde dat, want daardoor hebben we de laatste twintig kilometer niet volle bak kunnen rijden. Het liep allemaal lekker, maar wel een beetje pech gehad." Toch was De Rooy tevreden met zijn vierde plek. "Dat is toch helemaal niet verkeerd? Het was een mooie special. het meeste liep gewoon goed."

Maurik van den Heuvel: 'Klotezooi'

De derde Brabander in dienst van Team de Rooy, Maurik van den Heuvel, was een stuk minder blij. Zijn truck werkte niet echt mee. “Ik heb één kilometer vol power gehad en de rest van de tweeëntachtig kilometer vijftig procent vermogen”, zegt Maurik van den Heuvel. “Het was een drama, ze kwamen me aan alle kanten voorbij gereden. Klotezooi!”



Van Heertum meteen gevallen

Motorcoureur Sjors van Heertum had zichzelf één doel gesteld voorafgaand aan deze Dakar-jaargang: niet vallen. "En na vijftig kilometer was al bekend dat het me niet gelukt was", lacht Van Heertum achteraf. Hij viel, maar hield er niks aan over. "Het ging maar met twintig kilometer per uur, dus dat viel wel mee."

Ondanks zijn valpartij, kon de coureur uit Schijndel wel met een tevreden gevoel terugkijken op de eerste etappe. "Het was een heerlijke dag. Leuke special met alleen maar duinen. Ik ben blij dat we gestart zijn."



Marcel Snijders 'derde'

Marcel Snijders begon rustig aan de Dakar Rally. De veteraan moest wennen aan z'n nieuwe motor en finishte als derde. Van achteren welteverstaan.