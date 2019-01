Kleine brand in cel PI Vught, gevangene ter controle naar ziekenhuis

Volgens een woordvoerder ging het om een kleine celbrand die snel onder controle was. Er raakte niemand gewond. "Degene die het betrof is wel ter controle naar het ziekenhuis gebracht", aldus de woordvoerder.

Vaker brand

Het is niet de eerste keer dat er brand ontstaat in een cel van de PI. In november raakte er nog een gevangene gewond na een brand in zijn cel.





Foto: Bart Meesters