Tommie (27) is Helmonder van het jaar: ‘Werken in de zorg is mooi en dat wil ik laten zien'

Tommie Niessen schreef een boek over zijn werk: 'Tommie in de zorg'

HELMOND - Hij heeft een boek geschreven over zijn werk als verpleegkundige, is ambassadeur van de zorg en hij maakt blogs en vlogs om jonge mensen enthousiast te maken over zijn werk. Voor zowel het publiek als voor de jury waren dit genoeg redenen om Tommie Niessen (27) te verkiezen tot Helmonder van het jaar 2018. “Ik woon al mijn hele leven in Helmond. Dat ik dan deze prijs in ontvangst mag nemen, vind ik heel bijzonder”, zegt Tommie blij.

Het is de vierentwintigste keer dat de verkiezing plaatsvindt. Samen met Tommie waren ook Peggy van de Vijfeijken en Aukje Kuypers genomineerd. Peggy is de vrouw achter de stichting VIPE en doneert pruiken aan mensen die er geen geld voor hebben, en Aukje was in maart verkozen tot zakenvrouw van het jaar.

“Als ik kijk naar de mensen die ook genomineerd waren, had ik niet verwacht dat ik zou winnen. Ik gun het die anderen ook, zij zijn net zo bijzonder.” Voordat hij door de jury gekroond werd, won Tommie eerst ook nog de publieksprijs: “Toen ik die won, dacht ik al helemaal niet dat ik ook nog eens de juryprijs zou winnen.”

Tommie verscheen vorig jaar al vaak in de media omdat hij een boek had geschreven over zijn werk. Eerder was hij al bekend om zijn blogs en zijn vlogs die hij samen met zijn cliënten maakt. Hiermee hoopt hij dat jonge mensen enthousiast worden over het werk als verpleegkundige.

Onderstaande video laat een korte samenvatting zien van de vlogs die Tommie maakte met zijn cliënten. De tekst gaat onder de video verder.





‘Tommie in de zorg’

“Ik schreef wel blogs over mijn werk, maar ik had nooit de intentie om een boek te gaan schrijven. Toen werd ik benaderd door een uitgeverij en besefte ik me dat het wel een super mooie kans was om toch een boek te schrijven”, vertelt Tommie. Het boek verscheen vorig jaar september en kreeg de naam ‘Tommie in de zorg’.

Mijn beeld van de zorg was niet veel meer dan oude mensen eten geven.

Tommie is over zijn werk gaan bloggen en vloggen omdat hij vond dat er te negatief over de zorg werd gesproken. “Werken in de zorg is mooi en dat mogen we ook laten zien. Ik had er zelf ook veel vooroordelen over, maar ik heb ervaren dat het veel meer is dan dat.”

“Mijn beeld van de zorg was niet veel meer dan oude mensen eten geven. Maar je kunt op zo’n directe manier iets voor mensen betekenen. Dat kan medisch gezien, maar vooral ook geestelijk”, gaat Tommie verder.

“Voor die mensen ben jij het enige lichtpuntje van hun dag. Dat is super menselijk en ik vind dat dat veel meer belicht mag worden. Ik denk dat we het menselijke aspect soms vergeten. Al die regeltjes zijn niet altijd nodig.”

Meer samenwerken

“Waar ik voor mensen zorg, zorgen zij voor mij. Die mensen zijn mijn inspiratie voor de blogs, de vlogs en mijn boek. Ik draag deze titel op aan die mensen waar ik voor zorg, want ik heb het aan hen te danken”, zegt Tommie.

Tommie wil mensen die ook in de zorg werken en hun vak willen promoten een podium geven. “Je kunt meer betekenen als je het samen doet”, zegt hij over zijn toekomstplannen. Verder zegt hij over de toekomst: “Misschien schrijf ik nog wel een tweede boek.”

LEES OOK: 'Een goed gesprek wordt vaak onderschat', Tommie (27) schrijft boek over zijn werk in de zorg