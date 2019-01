D’n Dakar van Ronald en Twan: de zanderigste Dakar ooit?

De coureurs wilden zand en dat krijgen ze deze Dakar meer dan ooit. Niet alleen tijdens de etappes, maar ook in het bivak.









Nog meer zand

In het bivak bij Pisco is het dus bloedheet en één grote stoffige bende. Schone kleren zijn zinloos, want binnen een paar minuten zit alles onder een zandlaag. Niet dat dat erg is overigens, het hoort bij de Dakar.

In het tweede bivak, in San Juan de Marcona, zal het dinsdag niet anders zijn. In Arequipa, waar de rustdag is, ligt het bivak op een militair terrein in de stad. Daarna voert de terugweg naar Lima weer via de zanderige bivaks in San Juan de Marcona en Pisco.

Check voor al het Dakar-nieuws onze themapagina: omroepbrabant.nl/dakar.