Brabantse allesweters gezocht voor nieuwe quiz van Omroep Brabant

SON - Op een willekeurige doordeweekse dag in een winkelstraat van een Brabantse stad ging onze redactie op zoek naar slimme Brabanders. We stelden hen de open vraag: wat weet jij over Brabant? Een relevante vraag, want voor het nieuwe tv-programma ‘BrabantQuiz’ is Omroep Brabant op zoek naar kandidaten die alles over onze provincie weten.

Geschreven door Rob van den Broek

Veelgehoorde antwoorden op die basisvraag waren: “Den Bosch is de provinciehoofdstad” en “Het worstenbroodje en de Bossche Bol zijn Brabantse lekkernijen.” Triviale kennisquiz

Maar weten ze bijvoorbeeld ook in welke Brabantse plaats ze de Vrijthof kunnen vinden, hoe onze commissaris van de Koning heet of hoeveel inwoners onze provincie eigenlijk telt? Het zijn niet de meest ingewikkelde vragen, maar je moet natuurlijk maar net het antwoord weten! Had jij nou ook het antwoord op al deze vragen goed? Dan ben jij misschien wel die slimme Brabander waar wij naar op zoek zijn! Meld je aan via: brabantquiz@omroepbrabant.nl en wie weet sta jij dan binnenkort bij ons in de studio. BrabantQuiz is vanaf maandag 14 januari 2019 elke werkdag direct na Brabant Nieuws te zien op televisie.