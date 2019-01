Skileraar voor dood achtergelaten: verdachten van mishandeling komen uit Brabant

’S-HERTOGENBOSCH - Breuken in zijn bovenbeen en zwaar hoofdletsel, bijna een jaar geleden werd in het Oostenrijkse Kirchberg in Tirol de nu 21-jarige Job het slachtoffer van een zware mishandeling. In Oostenrijk werd kort daarna een groep van vier verdachten opgepakt. Nu blijkt dat de mannen (21 tot 25 jaar) uit Vinkel, Oss en Loosbroek komen.

Het viertal werd kort na de arrestatie weer vrijgelaten, maar de mannen zijn wel nog steeds verdachten. De politie meldt nu dat ze uit Brabant komen.

De politie pakt de zaak deze week weer volop op, nadat er aanvullende informatie uit Oostenrijk kwam. Er wordt met verschillende mensen gepraat. “Ook de Brabanders die eerder zijn opgepakt kunnen nog gehoord worden”, aldus de politie.

In elkaar geslagen

Job is op vrijdag 2 februari 2018 met vrienden uit in een bar in het centrum van Kirchberg in Tirol. Het gezelschap krijgt ruzie met een stel Nederlandse toeristen. Buiten is er opnieuw een confrontatie. Op de promenade langs het water raakt ook een derde groep Nederlanders bij de ruzie betrokken. Jongens uit deze groep nemen het op voor Job en zijn vrienden en over en weer vallen klappen.

Job weet in het tumult te ontkomen en na enige tijd lijkt de ruzie gesust. Maar rond 1.00 's nachts wordt Job zwaargewond op straat gevonden op de Kitzbüheler-Straße.

Vrijgelaten maar nog steeds verdacht

De vier Brabanders werden in Oostenrijk al opgepakt. De mannen uit Vinkel, Oss en Loosbroek werden kort daarna weer vrijgelaten en het onderzoek werd in de loop van 2018 overgedragen aan de recherche in Den Bosch. Die heeft de zaak nog altijd in onderzoek.

De politie is ook op zoek naar de groep jongens die Job buiten te hulp schoot. "We zouden ze heel graag spreken omdat ze voor ons belangrijke getuigen kunnen zijn en doen daarom een beroep op wintersporters die op 3 februari 2018 op vakantie waren in Kirchberg in Tirol. Ze hebben mogelijk belangrijke informatie over wat er die avond gebeurd is. Wij willen benadrukken dat ze door ons als getuigen worden gezien en niet als verdachten.”

Met Job gaat het nog steeds niet goed. Hij ondervindt zowel lichamelijk als psychisch nog steeds de gevolgen van de mishandeling. Via de politie laat zijn vader weten: “Hij realiseert zich steeds vaker dat het maar een haar heeft gescheeld of hij zou er nu niet meer zijn geweest! Hij zal er overheen moeten komen en voor zich zelf de hele situatie een plekje moeten geven, hoe moeilijk dat ook zou zijn. Zoals Job zelf zegt zou een verklaring, excuus en gerechtigheid daaraan heel positief bijdragen.”