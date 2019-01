Eindhovense hardcore techneuten van Sioux helpen danser op weg met drones in voorstelling

David Middendorp (42) werkt al jaren als danser en choreograaf. Voor een creatieveling heeft hij veel belangstelling voor techniek. "Het voedsel dat we eten, de kleren die we dragen... het heeft allemaal met technologie te maken," zegt hij. "Alles wat we cultuur noemen, komt tot stand door techniek." Hij gebruikt techniek letterlijk in zijn voorstellingen en zo ontstond het plan een dans te maken voor één danser en een stel drones.









Geen vaste route

Een stel drones die een vaste route vliegen waar een danser omheen beweegt, is geen groot probleem. Maar Middendorp wilde verder gaan. Zijn danser moest kunnen improviseren en de drones zouden dan de bewegingen van de danser moeten volgen., Kan dat zonder dat de drones telkens tegen elkaar opbotsen?

Het Eindhovense bedrijf Sioux Line kwam met de oplossing. Sioux Line is een bedrijf van wiskundigen; in 2007 begonnen op de TU-Eindhoven, in 2011 opgegaan in het Eindhovense Sioux-concern. Zij berekenden de instructies waardoor de drones kunnen vliegen zonder te botsen en schreven de software. Daarna was het een kwestie van testen, testen en testen tot alles goed ging.

Hele ingewikkelde klus

Erik de Kuijper van Sioux Line is nog steeds enthousiast over de opdracht. "Wij willen ons graag steeds verder ontwikkelen. We hadden meteen al door dat dit wiskundig een hele ingewikkelde klus was. "We moeten voor elke drone de routes berekenen, dat is complex. Maar er komt bij dat kunstenaars anders denken. In een dansvoorstelling moet een drone mooi bewegen. Maar wanneer is iets mooi en hoe regel je dat dan?"









David Middendorp speelt in veel van zijn voorstellingen met technologie





Het bedrijf heeft nog iets anders overgehouden aan de samenwerking, "Wij zijn wiskundigen," vertelt De Kuijper. "Veel mensen weten niet waar we mee bezig zijn. Als ik nu naar een nieuwe klant ga, neem ik het filmpje van de dansvoorstelling mee... wie dat ziet snapt het meteen."

Middendorp is tevreden over het resultaat. Het menuet tussen danser en drones begint met een vaste patroon voor de drones maar het publiek ziet dat dat na verloop van tijd verandert; de drones reageren dan op de bewegingen van de dansers. "Het is een spel van mens en technologie,"aldus de danser.

'Airman' is op 17 januari te zien in Eindhoven. Het is een van de vijf dansen in de voorstelling 'Flirt with Reality'. In Brabant is de voorstelling later ook nog te zien in Uden.