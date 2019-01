Boswachter Leenderbos boos om vernielen hek rond Schotse hooglanders: 'Levensgevaarlijk'

Aangeslagen loopt boswachter Erik Schram langs het vernielde hek. Hij wijst aan: "Hier zie je dat de draden helemaal zijn doorgeknipt. Met een tang of zo. Daar zijn de stroomdraden ook doorgeknipt." En zo kan Schram nog wel even doorgaan. Want het hek is op tientallen plekken vernield.





Duizenden euro's schade

De boswachter neemt de schade op. "Het gaat zeker duizenden euro's kosten om dit weer te maken. Onbegrijpelijk dat iemand dit doet."

Schram denk niet dat iemand de runderen wilde bevrijden. "Dat lijkt me niet. Er lopen hier veertien Schotse hooglanders rond in een gebied dat ruim honderd hectare groot is. Dus er is meer dan genoeg ruimte voor die dieren om hier rond te lopen."

Levensgevaarlijk

De Schotse hooglanders zijn niet ontsnapt. Was dat wel gebeurd, dan had dat heel gevaarlijk kunnen zijn. Schram: "Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als er een auto tegen zo'n rijdt. Dit is een levensgevaarlijke actie."

De dieren zijn voorlopig naar een ander gebied gebracht. Maar het is de bedoeling dat ze wel weer terug komen naar het Leenderbos. "Ja, dat is wel de bedoeling. Maar eerst moet het hek hersteld worden en dat gaat zeker weken of maanden duren omdat er veel kapot is gemaakt."

De stroomdraden van het hek zijn op verschillende plekken doorgeknipt (Foto: Imke van de Laar)





De boswachter wil extra gaan controleren. "We doen altijd wel controles rond het hekwerk om te kijken of alles nog heel is. Dat zullen we nu extra gaan doen."