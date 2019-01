Hou je nieuwe auto heel, pas op voor knabbelende paarden

Het bord wordt geplaatst omdat twee natuurgebieden binnenkort met elkaar verbonden worden. Daardoor moeten de dieren een stukje weg oversteken. Hier mag je binnenkort dus niet meer parkeren. Doe je dat wel, dan is er een grote kans dat je auto knabbelvoer wordt voor de wilde grazers.

Waarom aan auto's knabbelen?

"Paarden knabbelen graag aan van alles en nog wat", zegt begrazingsexpert Leo Linnartz. "Ze zijn nieuwsgierig. En sommigen denken dat ze een zoutbehoefte hebben en dat ze het lekker vinden." De paarden knabbelen niet alleen graag aan de lak, ook bumpers en spiegels kunnen een gewilde snack zijn.

En het bord is nodig. In het gebied zijn al auto's bekrast. Bij sommige pechvogels worden ook flinke deuken achtergelaten. Linnartz: "Als paarden knabbelen dan gaan ze met hun hoef krabben. Een hoef tegen een auto is niet heel goed."

Lees verder onder de foto.

Geen paard parkeren

Maar een bord maken dat het gevaar van knabbelende paarden duidelijk maakt, is nog niet zo makkelijk. Bij een rondje door Schaijk levert de afbeelding vooral vraagtekens op. "Heeft dit iets met uitlaatgassen te maken of zo?", zegt een voorbijganger. "Je mag hier niet je paard parkeren.", is een andere uitleg.