Willem Mandigers wil BDO WK winnen: 'PDC speelt door mijn hoofd, maar ben hier nog niet klaar'

FRIMLEY GREEN - Darter Willem Mandigers uit Eindhoven gooit deze week tijdens het BDO WK. Maandag won Mandigers met 3-0 in de eerste ronde van Paul Hogan. De darter uit Eindhoven is maar met één doel afgereisd naar Frimley Green. “Ik wil winnen, anders had ik net zo goed thuis kunnen blijven.”

In een zaal die dartshistorie ademt, gooit Willem Mandigers nu zijn pijlen voor het wereldkampioenschap. Drie keer eerder stond de 29-jarige darter op het BDO WK. Vorig jaar werd hij uitgeschakeld in de tweede ronde, maar nu wil Mandigers meer.

“Natuurlijk ben ik hier om te winnen. Maar of dat realistisch is, is een andere vraag”, zegt Mandigers. “Maar als ik ervan uit ga dat ik toch niet ga winnen, dan had ik net zo goed thuis kunnen blijven.” Op de vraag of het realistisch is dat hij wereldkampioen wordt, is Mandigers wat terughoudend. “Het kan, al zijn er wel betere spelers hier. Ik sta veertiende op de BDO-ranking, dus dan zou je zeggen dat het niet kan. Maar het is darts, dus je weet het niet.”

Overstap naar PDC

De Eindhovense darter gooit zijn pijlen dus bij de BDO en niet bij de lucratieve PDC, toch denkt Mandigers aan een overstap. “Dat speelt wel eens door mijn hoofd, ja. Maar ik ga daar pas heen als ik hier klaar ben.” Mandigers denkt wel dat hij de overstap aankan. “Veel heeft te maken met podiumervaring en dat doe je natuurlijk wel op bij de PDC. Maar ik heb nu nog geen concrete plannen om over te stappen.” Toch geniet Mandigers nog met volle teugen bij de BDO, zeker tijdens het WK. "Het ademt hier darts. De sfeer is geweldig. Hier zitten nog de echte dartsliefhebbers. De mensen zijn ook stil tijdens het gooien, dat is bij de PDC wel anders haha."

Tweede ronde

Mandigers treft in de tweede ronde landgenoot Wesley Harms, de nummer vier bij de BDO. “Dat is wel een lastige. Maar ik heb totaal geen angst. Ik heb veel vertrouwen, mede door mijn eerste partij.” In die eerste partij won Mandigers met 3-0 in sets. Zijn gemiddelde was niet hoog (83, red.), maar hij gooide bijna alles raak op de dubbels.

Mandigers heeft dinsdag een vrije dag en hij vermaakt zich dan wel. "We zijn net even de stad in gegaan om een kop koffie te drinken en wat te winkelen. Verder kijk ik natuurlijk naar het darts en neem ik ook af en toe een kijkje in de zaal. Zo kom ik de tijd wel door."

Willem Mandigers gooit woensdagmiddag rond 14.00 uur tijdens de tweede ronde tegen Wesley Harms. De wedstrijd is te volgen via Eurosport.