Guus heeft een museum aan huis en als je aanbelt hoor je geen deurbel, maar een stoomfluit!

Een museum aan huis is al best bijzonder, maar als je zoals Dalkmann woont in een verzorgingshuis en daar je eigen museum runt dan ben je heel speciaal. Dalkmann werd in 2008 getroffen door een herseninfarct en woont daarom noodgedwongen in zorginstelling Oosterheem in Oosterhout. “Ik ben hier de Benjamin onder de bewoners”, zegt hij met een lach. Of hij de enige Nederlanders is met een eigen museum in een verzorgingshuis weet hij niet, maar het is wel heel waarschijnlijk.

Bezoekers zijn welkom

Het museum op de derde etage van zorginstelling Oosterheem is elke donderdag geopend. “Van heinde en verre komen ze naar mijn museum, annex documentatiecentrum over de Holland Amerika Lijn. Het zijn vaak oud opvarenden die nog iets zoeken over een bepaald schip, of mensen die alleen maar geïnteresseerd zijn in de menukaarten. Van alles komt hier over de vloer. Van nieuwsgierigen tot en met serieuze onderzoekers.”





Een servetring is één van de topstukken in de collectie





Holland Amerika Lijn (HAL)

De Holland Amerika Lijn werd in 1873 opgericht als de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij. In 1998, toen de maatschappij 125 jaar bestond, schreef Dalkmann samen met Albert Schoonderbeek het boek ‘125 years of Holland America Line’, voor liefhebbers: ‘de Bijbel van de HAL’.

125 years of Holland America Line

Anno 2019 is Dalkmann opnieuw aan het schrijven geslagen, eigenlijk is hij opnieuw aan het samenstellen geslagen. Het boek van toen, is nu de basis voor een serie boekjes over de Holland Amerika Lijn. Een aantal delen zijn al verschenen en er komen er nog meer aan. “Op deze manier is het toegankelijker en betaalbaarder voor een breder publiek”, aldus de specialist.

Voor een bezoek aan zijn museum moet van te voren een afspraak worden gemaakt.