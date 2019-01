Deel dit artikel:













Hoera! De eerste baby is geboren in de nieuwe gemeente Altena!

ALMKERK - De eerste baby in de nieuwe gemeente Altena is een feit. Waarnemend burgemeester Marcel Fränzel maakte dinsdagavond vol trots bekend dat de eerste ‘Altenees’ is geboren in Veen. “Er waren al baby’s geboren, maar dit is echt de eerste baby die is geboren in de gemeente Altena en op Veense grond."

Geschreven door Rob Bartol

Stef heet de baby, die als allereerste de gemeentenaam Altena zijn hele leven op zijn paspoort zal terugzien. “Het is het vijfde kind van Arie en Elise”, aldus Marcel Fränzel die namens de gemeente de eerste boreling al heeft verrast met een presentje. De burgemeester liet vol trots het geboortekaartje zien aan de nieuwe gemeenteraad. "De eerste Altenees." Provincie trakteert op Bossche Bollen

Felicitaties waren er ook namens de provincie, maar dan voor de nieuw gemeenteraad. Provinciale Staten stuurden een brief aan de gemeenteraad vol goede wensen voor de toekomst, maar iets te eten kwam er ook uit het provinciehuis. Provinciale Staten lieten dozen vol Bossche Bollen bezorgen bij het nieuwe gemeentehuis van Altena dat in Almkerk staat.