Ook protest gele hesjes in Breda, maar dan vanuit onverwachte hoek

En juist dat maakt het bijzonder, want ook deze werkgevers vinden dat meer mensen moeten gaan profiteren van de goed draaiende economie.

Aandeelhouderswaarde

Voorzitter Jeroen Glabbeek van de Bredase kring van werkgeversorganitie VNO-NCW windt er geen doekjes om. "Het gaat heel goed met het zakenleven. Des te meer dat het belangrijk is om je in te spannen dat het ook in de maatschappij goed gaat. Het gaat niet alleen om het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde. Het gaat er om dat iedereen meedoet; arbeidsparticipatie. En daar willen we ook in onze groep van VNO-NCW aandacht voor vragen."









Van Glabbeek vreest voor gewelddadige toestanden zoals in Frankrijk: "Ik vind dat er veel te weinig gebeurt voor hoogopgeleiden, kansarmen, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en sociale werkplaatsen. Ik denk dat we aan alle kanten moeten kijken of we elkaar bij elkaar kunnen houden en samen een mooie economie kunnen blijven maken".