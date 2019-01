D'n Dakar is ook heel veel autorijden: Ronald en Twan nemen je mee door Peru

Op weg naar het zuiden

Peru is een hartstikke mooi en afwisselend land. De Dakar Rally begint in de hoofdstad Lima en gaat dan naar het zuiden, om vervolgens weer terug te keren in Lima. De coureurs rijden een groot deel van de route off-road (de daadwerkelijke etappe), allen anderen gaan over de weg.

Op weg naar het zuiden voert de route (uiteraard) langs veel duinen. Er zitten ook behoorlijk wat temperatuur- en hoogteverschillen in. Het ene moment rijd je door een uitgestrekte vlakte, een paar minuten later zit je in een haarspeldbocht, stijgend of dalend naar een heel ander soort landschap.





