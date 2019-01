Thuisblijvers Dakar volgen hun geliefde op de voet: ‘Het is en blijft best spannend’

EINDHOVEN - De Dakar Rally in Peru is in volle gang. Zestien Brabanders crossen deze maand door de woestijn. De thuisblijvers volgen met spanning elke rally. We gingen bij ze op bezoek.

Suzanne van Hoof is de partner van vrachtwagencoureur Ton van Genugten uit Eersel en volgt met haar vier kinderen de Dakar op de voet. “Het is best spannend. Iedereen volgt het, de kinderen, familie en kennissen. We zitten aan de laptop gekluisterd, we houden alles in de gaten.”

Kinderen

Hans Vogels uit Boskant reed drie keer de Dakar Rally. In 2016 stond hij er voor het laatst. Met de komst van zijn kinderen vindt hij het steeds lastiger om mee te doen. “Toen ik vader werd, ging ik er anders mee om. Dat er iets kan gebeuren, speelt dan in je achterhoofd.” De liefde voor de Dakar Rally is bij Vogels nog niet helemaal weg. “Als de kinderen straks op school zitten, moet ik maar eens kijken of ik die kant weer op ga.”

Opgegroeid met Dakar

Anneke de Rooy is de zus van rallycoureur Gerard de Rooy en de dochter van Dakar-legende Jan de Rooy uit Son. Zij is opgegroeid met de Dakar Rally, maar toch blijft het ieder jaar spannend. “Je bent en blijft bezorgd, ook al is er veel veranderd in deze tijd. Ik denk dat je best veel geluk moet hebben want er kan zo iets gebeuren.” Met de rally is iedereen enorm gefocust en je zit ook goed in de riemen. De Rooy maakt zich dan ook geen zorgen dat er iets gebeurt.

De thuisblijvers kunnen nu makkelijker in contact blijven met hun geliefde door WhatsApp en FaceTime. Die luxe had Anneke niet toen haar vader in de jaren ’80 meedeed. “Toen zaten we alleen maar af te wachten en afleiding te zoeken. Als je geluk had, kreeg je ’s avonds van een persman te horen hoe het gegaan was. Dat kon uren duren en soms wel een dag.”